"Интер" отклонил очередное крупное предложение ПСЖ по Шкриньяру
Фото: твиттер Милана Шкриньяра/Автор неизвестен
Миланский "Интер" в очередной раз отказал "Пари Сен-Жермен" в продаже словацкого защитника Милана Шкриньяра, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, французский клуб предлагал за футболиста 50 миллионов евро плюс бонусы. Впрочем, итальянцы в принципе не хотят продавать игрока, и даже намерены продлить с ним контракт, который действует до лета 2023 года.
В прошлом сезоне 27-летний Шкриньяр провел за "Интер" 48 матчей во всех турнирах и забил четыре гола.
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|Рома
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|26
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|Хеллас Верона
|26
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|Парма
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|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
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|27
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|Удинезе
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|26
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|16
|Сампдория
|26
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|Дженоа
|26
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|26
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