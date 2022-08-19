"Интер" отклонил очередное крупное предложение ПСЖ по Шкриньяру

Фото: твиттер Милана Шкриньяра/Автор неизвестен

Миланский "Интер" в очередной раз отказал "Пари Сен-Жермен" в продаже словацкого защитника Милана Шкриньяра, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, французский клуб предлагал за футболиста 50 миллионов евро плюс бонусы. Впрочем, итальянцы в принципе не хотят продавать игрока, и даже намерены продлить с ним контракт, который действует до лета 2023 года.

В прошлом сезоне 27-летний Шкриньяр провел за "Интер" 48 матчей во всех турнирах и забил четыре гола.

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