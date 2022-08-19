"Интер" отклонил очередное крупное предложение ПСЖ по Шкриньяру

Теги псжинтер миланмилан шкриньяр

"Интер" отклонил очередное крупное предложение ПСЖ по Шкриньяру

Фото: твиттер Милана Шкриньяра/Автор неизвестен

Миланский "Интер" в очередной раз отказал "Пари Сен-Жермен" в продаже словацкого защитника Милана Шкриньяра, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, французский клуб предлагал за футболиста 50 миллионов евро плюс бонусы. Впрочем, итальянцы в принципе не хотят продавать игрока, и даже намерены продлить с ним контракт, который действует до лета 2023 года.

В прошлом сезоне 27-летний Шкриньяр провел за "Интер" 48 матчей во всех турнирах и забил четыре гола.

Не пропустите: Мбаппе конфликтует с партнерами по ПСЖ. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Челси" предлагает за Обамеянга гораздо меньше требуемых 30 млн евро

"Челси" предлагает за Обамеянга гораздо меньше требуемых 30 млн евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов