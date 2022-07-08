"Интер" откажется от Дибалы

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"Интер" откажется от Дибалы

Фото: твиттер Пауло Дибалы/Автор неизвестен

Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала, скорее всего, не перейдет в "Интер", сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, миланский клуб практически утратил интерес к аргентинцу после того, как арендовал у "Челси" бельгийского форварда Ромелу Лукаку. При этом главный тренер миланцев Симоне Индзаги доволен атакой команды.

Напомним, что 28-летний Дибала некоторое время назад покинул "Ювентус", так как не договорился с туринским клубом по размеру зарплаты. В данный момент форвард является свободным агентом.

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