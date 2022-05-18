"Интер" отказался продавать в "Манчестер Сити" своего основного защитника

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"Интер" отказался продавать в "Манчестер Сити" своего основного защитника

Фото: твиттер Бастони\Автор неизвестен

Миланский "Интер" не намерен расставаться со своим основным центральным защитником Алессандро Бастони, сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, "Манчестер Сити", который заинтересован в итальянце, сделал предложение "нерадзурри" в размере 60 миллионов евро.

Отмечается, что "Интер" ответил на это предложение отказом. Миланский клуб хочет оставить Бастони в команде, однако если "Сити" повысит предложение, решение может измениться.

Сообщается, что при этом "нерадзурри" готовы продать Милана Шкриньяра или Стефана де Врея.

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