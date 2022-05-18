"Интер" отказал "Манчестер Сити" в продаже одного из своих лидеров

Фото: твиттер Алессандро Бастони/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" пытался купить защитника "Интера" Алессандро Бастони, но получил отказ, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, английский клуб предлагал за футболиста 60 миллионов евро, но данная сумма не устроила итальянцев. Не исключено, что "горожане" сделают новое улучшенное предложение.

В нынешнем сезоне 23-летний Бастони провел за "Интер" 43 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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