"Интер" отказал "Манчестер Сити" в продаже одного из своих лидеров
Фото: твиттер Алессандро Бастони/Автор неизвестен
"Манчестер Сити" пытался купить защитника "Интера" Алессандро Бастони, но получил отказ, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям источника, английский клуб предлагал за футболиста 60 миллионов евро, но данная сумма не устроила итальянцев. Не исключено, что "горожане" сделают новое улучшенное предложение.
В нынешнем сезоне 23-летний Бастони провел за "Интер" 43 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: Мэр Мадрида назвал следующий клуб Мбаппе. Это не "Реал". | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Директор "Зенита" высказался о будущем Дзюбы
-
"Челси" готовится к подписанию Кунде
-
"Манчестер Юнайтед" может подписать защитников "Аякса" по просьбе тен Хага
-
"Спартак" может расстаться со многими легионерами
-
"Реал" и "Атлетико" могут подписать Гайя и Солера. Ранее "Барселона" отказалась от них
-
Ботхейм расторг контракт с "Краснодаром"
-
Лапорта назвал цели "Барселоны" в следующем сезоне
-
"Ювентус" рассматривает два варианта на замену Кьеллини
-
"Интер" отказал "Манчестер Сити" в продаже одного из своих лидеров
-
"Барселона" договорилась с Левандовски
-
"Барселона" сделала крупное предложение по трансферу Рафиньи: названа сумма
-
Главные новости дня: 17 мая
-
Успех "Ливерпуля", потеря "Ман Сити", провал "Арсенала": результаты 37-го тура АПЛ
-
Сборная Украины победила итальянский клуб
-
"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Саутгемптоном"
-
Президент "Барселоны" высказался о подписании Левандовского
-
Лидер "Рейнджерс" поделился ожиданиями от финала Лиги Европы
-
Кьеллини высказался об уходе из "Ювентуса"
-
Мэр Мадрида назвал следующий клуб Мбаппе. Это не "Реал"
-
Клопп высказался о конкуренции с "Манчестер Сити" в АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18