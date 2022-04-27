"Интер" определился с предложением Дибале

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"Интер" определился с предложением Дибале

Фото: твиттер Пауло Дибалы/Автор неизвестен

Миланский "Интер" намерен подписать аргентинского нападающего туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, "нерадзурри" готовы платить футболисту зарплату в размере шести миллионов евро в год. При этом "Интер" предложит игроку четырехлетний контракт. Ранее сообщалось, что Дибала точно покинет "Ювентус" летом на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне 28-летний Дибала провел за "Ювентус" 34 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.

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