"Интер" одержал волевую победу в Серии А и вышел на 1-е место

Фото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен

В матче 36-го тура чемпионата Италии "Интер" на своем поле обыграл "Эмполи" со счетом 4:2.

Победу миланскому клубу принесли дубль Лаутаро Мартинеса, гол Алексиса Санчеса и автогол Симоне Романьоли. В составе гостей отличились Андреа Пинамонти и Кристьян Аслани.

"Интер", набрав 78 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. "Эмполи" с 37 очками остался на 14-й позиции.

"Интер" – "Эмполи" - 4:2 (2:2)

Голы: Пинамонти, 5 - 0:1, Аслани, 28 - 0:2, Романьоли, 40 (автогол) - 1:2, Мартинес, 45 - 2:2, Мартинес, 64 - 3:2, Санчес, 90+4 - 4:2

"Интер": Ханданович, Думфрис (Дармиан, 77), де Врей, Шкриньяр, Димарко (Д`Амброзио, 70), Перишич, Брозович, Чалханоглу (Видаль, 70), Барелла, Корреа (Санчес, 82), Мартинес (Джеко, 70).

"Эмполи": Викарио, Фьямоцци (Бенасси, 78), Романьоли, Луперто, Паризи, Штулац (Исмайли, 69), Бандинелли, Журковски (Хендерсон, 61), Аслани, Байрами (Ди Франческо, 61; Кутроне, 68), Пинамонти.

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