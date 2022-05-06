"Интер" одержал волевую победу в Серии А и вышел на 1-е место
Фото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен
В матче 36-го тура чемпионата Италии "Интер" на своем поле обыграл "Эмполи" со счетом 4:2.
Победу миланскому клубу принесли дубль Лаутаро Мартинеса, гол Алексиса Санчеса и автогол Симоне Романьоли. В составе гостей отличились Андреа Пинамонти и Кристьян Аслани.
"Интер", набрав 78 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. "Эмполи" с 37 очками остался на 14-й позиции.
"Интер" – "Эмполи" - 4:2 (2:2)
Голы: Пинамонти, 5 - 0:1, Аслани, 28 - 0:2, Романьоли, 40 (автогол) - 1:2, Мартинес, 45 - 2:2, Мартинес, 64 - 3:2, Санчес, 90+4 - 4:2
"Интер": Ханданович, Думфрис (Дармиан, 77), де Врей, Шкриньяр, Димарко (Д`Амброзио, 70), Перишич, Брозович, Чалханоглу (Видаль, 70), Барелла, Корреа (Санчес, 82), Мартинес (Джеко, 70).
"Эмполи": Викарио, Фьямоцци (Бенасси, 78), Романьоли, Луперто, Паризи, Штулац (Исмайли, 69), Бандинелли, Журковски (Хендерсон, 61), Аслани, Байрами (Ди Франческо, 61; Кутроне, 68), Пинамонти.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17