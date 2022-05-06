"Интер" одержал волевую победу в Серии А и вышел на 1-е место

Теги интер миланэмполи

"Интер" одержал волевую победу в Серии А и вышел на 1-е место

Фото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен

В матче 36-го тура чемпионата Италии "Интер" на своем поле обыграл "Эмполи" со счетом 4:2.

Победу миланскому клубу принесли дубль Лаутаро Мартинеса, гол Алексиса Санчеса и автогол Симоне Романьоли. В составе гостей отличились Андреа Пинамонти и Кристьян Аслани.

"Интер", набрав 78 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. "Эмполи" с 37 очками остался на 14-й позиции.

"Интер" – "Эмполи" - 4:2 (2:2)
Голы: Пинамонти, 5 - 0:1, Аслани, 28 - 0:2, Романьоли, 40 (автогол) - 1:2, Мартинес, 45 - 2:2, Мартинес, 64 - 3:2, Санчес, 90+4 - 4:2

"Интер": Ханданович, Думфрис (Дармиан, 77), де Врей, Шкриньяр, Димарко (Д`Амброзио, 70), Перишич, Брозович, Чалханоглу (Видаль, 70), Барелла, Корреа (Санчес, 82), Мартинес (Джеко, 70).

"Эмполи": Викарио, Фьямоцци (Бенасси, 78), Романьоли, Луперто, Паризи, Штулац (Исмайли, 69), Бандинелли, Журковски (Хендерсон, 61), Аслани, Байрами (Ди Франческо, 61; Кутроне, 68), Пинамонти.

Не пропустите: "Наполи" назвал "Барселоне" цену на Кулибали. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 6 мая

Главные новости дня: 6 мая

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов