"Интер" одержал уверенную победу в матче Лиги чемпионов в Чехии

Фото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Интер" на выезде обыграл "Виктория Пльзень" со счетом 2:0.

Победу гостям принесли голы Эдина Джеко и Дензела Думфриса.

"Виктория Пльзень" Чехия – "Интер" Италия - 0:2 (0:1)

Голы: Джеко, 20 - 0:1, Думфрис, 70 - 0:2

"Виктория Пльзень": Станек, Гавел (Голик, 76), Гейда, Перница, Емелка, Сикора (Йирка, 71), Влканова (Чермак, 84), Калвах (Ндиай, 76), Буха, Москера, Хоры (Басси, 71).

"Интер": Онана, Думфрис, Ачерби, Шкриньяр, Бастони (Д`Амброзио, 64), Гозенс, Мхитарян (Чалханоглу, 72), Брозович (Аслани, 84), Барелла (Гальярдини, 72), Джеко, Корреа (Мартинес, 72).

Удаление: Буха (61).

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