"Интер" одержал крупную победу в Серии А
Фото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен
В матче 2-го тура чемпионата Италии "Интер" на своем поле разгромил "Специю" со счетом 3:0.
Победу миланскому клубу принесли голы Лаутаро Мартинеса, Хакана Чалханоглу и Хоакина Корреа.
"Интер", набрав шесть очков, лидирует в турнирной таблице Серии А. "Специя" с тремя очками занимает 10-ю позицию.
"Интер" – "Специя" - 3:0 (1:0)
Голы: Мартинес, 35 - 1:0, Чалханоглу, 52 - 2:0, Корреа, 82 - 3:0
"Интер": Ханданович, Думфрис, де Врей, Шкриньяр, Бастони, Димарко (Гозенс, 68), Брозович (Аслани, 85), Чалханоглу (Гальярдини, 75), Барелла, Лукаку (Джеко, 68), Мартинес (Корреа, 76).
"Специя": Дронговски, Николау, Кальдара (Христов, 67), Кивер, Сала (Стрелец, 67), Бастони (Коваленко, 79), Реца, Бурабия, Агудело (Эллертссон, 90), Джаси (Хольм, 90), Нзола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17