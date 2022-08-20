"Интер" одержал крупную победу в Серии А

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"Интер" одержал крупную победу в Серии А

Фото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура чемпионата Италии "Интер" на своем поле разгромил "Специю" со счетом 3:0.

Победу миланскому клубу принесли голы Лаутаро Мартинеса, Хакана Чалханоглу и Хоакина Корреа.

"Интер", набрав шесть очков, лидирует в турнирной таблице Серии А. "Специя" с тремя очками занимает 10-ю позицию.

"Интер" – "Специя" - 3:0 (1:0)
Голы: Мартинес, 35 - 1:0, Чалханоглу, 52 - 2:0, Корреа, 82 - 3:0

"Интер": Ханданович, Думфрис, де Врей, Шкриньяр, Бастони, Димарко (Гозенс, 68), Брозович (Аслани, 85), Чалханоглу (Гальярдини, 75), Барелла, Лукаку (Джеко, 68), Мартинес (Корреа, 76).

"Специя": Дронговски, Николау, Кальдара (Христов, 67), Кивер, Сала (Стрелец, 67), Бастони (Коваленко, 79), Реца, Бурабия, Агудело (Эллертссон, 90), Джаси (Хольм, 90), Нзола.

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