"Интер" обыграл "Ювентус" в феерическом финале Кубка Италии

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"Интер" обыграл "Ювентус" в феерическом финале Кубка Италии

Фото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен

В финальном матче Кубка Италии "Интер" обыграл "Ювентус" со счетом 4:2 и стал обладателем трофея.

Победу миланскому клубу принесли дубль Ивана Перишича, голы Николо Бареллы и Хакана Чалханоглу. В составе туринцев отличились Алекс Сандро и Душан Влахович.

"Ювентус" – "Интер" - 2:4 (0:1)
Голы: Барелла, 6 - 0:1, Алекс Сандро, 50 - 1:1, Влахович, 52 - 2:1, Чалханоглу, 80 (с пенальти) - 2:2, Перишич, 99 (с пенальти) - 2:3, Перишич, 102 - 2:4

"Ювентус": Перин, Данило (Мората, 41), Кьеллини (Артур, 84), де Лигт, Алекс Сандро (Пеллегрини, 90), Куадрадо, Рабьо, Закария (Локателли, 67), Дибала (Кин, 100), Влахович, Бернардески (Бонуччи, 67).

"Интер": Ханданович, Дармиан (Думфрис, 63), де Врей, Д`Амброзио (Димарко, 63), Шкриньяр, Бастони, Перишич, Брозович, Чалханоглу (Видаль, 90), Барелла, Джеко (Корреа, 63), Мартинес (Санчес, 90).

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