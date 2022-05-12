"Интер" обыграл "Ювентус" в феерическом финале Кубка Италии
Фото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен
В финальном матче Кубка Италии "Интер" обыграл "Ювентус" со счетом 4:2 и стал обладателем трофея.
Победу миланскому клубу принесли дубль Ивана Перишича, голы Николо Бареллы и Хакана Чалханоглу. В составе туринцев отличились Алекс Сандро и Душан Влахович.
"Ювентус" – "Интер" - 2:4 (0:1)
Голы: Барелла, 6 - 0:1, Алекс Сандро, 50 - 1:1, Влахович, 52 - 2:1, Чалханоглу, 80 (с пенальти) - 2:2, Перишич, 99 (с пенальти) - 2:3, Перишич, 102 - 2:4
"Ювентус": Перин, Данило (Мората, 41), Кьеллини (Артур, 84), де Лигт, Алекс Сандро (Пеллегрини, 90), Куадрадо, Рабьо, Закария (Локателли, 67), Дибала (Кин, 100), Влахович, Бернардески (Бонуччи, 67).
"Интер": Ханданович, Дармиан (Думфрис, 63), де Врей, Д`Амброзио (Димарко, 63), Шкриньяр, Бастони, Перишич, Брозович, Чалханоглу (Видаль, 90), Барелла, Джеко (Корреа, 63), Мартинес (Санчес, 90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17