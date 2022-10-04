"Интер" обыграл "Барселону" в Лиге чемпионов

Фото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Интер" на своем поле обыграл "Барселону" со счетом 1:0.

Единственный гол в концовке первого тайма забил Хакан Чалханоглу.

"Интер" Италия – "Барселона" Испания - 1:0 (1:0)

Гол: Чалханоглу, 45 - 1:0

"Интер": Онана, Дармиан (Гозенс, 77), де Врей (Ачерби, 77), Шкриньяр, Бастони, Димарко (Думфрис, 76), Мхитарян, Чалханоглу (Аслани, 85), Барелла, Корреа (Джеко, 57), Мартинес.

"Барселона": тер Штеген, Серджи Роберто, Кристенсен (Пике, 58), Эрик Гарсия, Алонсо (Бальде, 64), Бускетс, Педри, Гави (Кессиэ, 83), Левандовски, Дембеле, Рафинья (Фати, 64).

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