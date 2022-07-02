"Интер" объявил о подписании Онана
Фото: инстаграм Онана/Автор неизвестен
Камерунский вратарь Андре Онана стал игроком "Интера".
Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.
Футболист перебрался в "Интер" на правах свободного агента. С игроком заключён контракт до 30 июня 2027 года.
До этого голкипер играл за "Аякс" с 2015 года. За клуб он провел 212 матчей, в 85 из которых отыграл на ноль, а в остальных пропустил 192 мяча.
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