"Интер" неожиданно проиграл "Болонье" в Серии А

Фото: твиттер "Болоньи"/Автор неизвестен

В перенесенном матче 20-го тура чемпионата Италии "Болонья" на своем поле обыграла "Интер" со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Марко Арнаутовича и Николы Сансоне. В составе гостей отличился Иван Перишич.

"Болонья", набрав 42 очка, занимает 13-е место в турнирной таблице Серии А. "Интер" с 72 очками остался на второй позиции.

"Болонья" – "Интер" - 2:1 (1:1)

Голы: Перишич, 3 - 0:1, Арнаутович, 28 - 1:1, Сансоне, 28 - 2:1

"Болонья": Скорупски, де Сильвестри, Медель, Сумаоро, Теате, Хики, Сориано (Домингес, 67), Сванберг (Эбишер, 67), Схаутен, Арнаутович (Орсолини, 88), Барроу (Сансоне, 77).

"Интер": Раду, Думфрис (Дармиан, 80), де Врей, Шкриньяр, Димарко (Д`Амброзио, 70), Перишич, Брозович, Чалханоглу (Гальярдини, 80), Барелла (Санчес, 63), Корреа (Джеко, 63), Мартинес.

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