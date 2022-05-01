"Интер" не без труда победил "Удинезе" в Серии А

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"Интер" не без труда победил "Удинезе" в Серии А

Фото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен

В матче 35-го тура чемпионата Италии "Интер" на выезде обыграл "Удинезе" со счетом 2:1.

Победу миланскому клубу принесли голы Ивана Перишича и Лаутаро Мартинеса. В составе хозяев отличился Игнасио Пуссетто.

"Интер", набрав 75 очков, занимает второе место в турнирной таблице Серии А. "Удинезе" с 43 очками остался на 12-й позиции.

"Удинезе" - "Интер" - 1:2 (0:2)
Голы: Перишич, 12 - 0:1, Мартинес, 39 - 0:2, Пуссетто, 72 - 1:2

"Удинезе": Сильвестри, Бекао, Мари, Перес, Удожи, Перейра (Жажало, 80), Уолас, Арслан (Самарджич, 46), Молина (Соппи, 74), Деулофеу, Саксесс (Пуссетто, 27).

"Интер": Ханданович, Димарко (Д'Амброзио, 77), де Врей, Шкриньяр, Дармиан, Барелла (Весино, 90), Брозович, Гальярдини (Видаль, 74), Перишич, Джеко (Корреа, 74), Мартинес (Санчес, 74).

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