"Интер" назвал "Челси" и "Манчестер Юнайтед" цену на Думфриса

Фото: твиттер Дензела Думфриса/Автор неизвестен

"Интер" готов продать голландского защитника Дензела Думфриса, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб хочет получить за футболиста 30-35 миллионов евро. Интерес к игроку проявляют "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

В нынешнем сезоне 26-летний Думфрис провел за "Интер" девять матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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