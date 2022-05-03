"Интер" назвал "Баварии" цену на Думфриса

Фото: твиттер Дензела Думфриса/Автор неизвестен

Миланский "Интер" определился с ценой на голландского защитника Дензела Думфриса, которым интересуется мюнхенская "Бавария", сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, итальянский клуб хочет получить за футболиста 35 миллионов евро. Трансфер может состояться летом.

В нынешнем сезоне 26-летний Думфрис провел за "Интер" 41 матч во всех турнирах, забил пять голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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