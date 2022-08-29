"Интер" надолго теряет Лукаку

Фото: твиттер Ромелу Лукаку/Автор неизвестен

Нападающий миланского "Интера" и сборной Бельгии Ромелу Лукаку выбыл из строя из-за травмы, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, у футболиста диагностировано повреждение мышц бедра. Сроки восстановления игрока составят более месяца. Таким образом, он пропустит матчи чемпионата Италии с "Кремонезе", "Миланом", "Торино" и "Удинезе", а также поединки Лиги чемпионов против "Баварии" и "Виктории Пльзень".

В нынешнем сезоне 29-летний Лукаку провел за "Интер" три матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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