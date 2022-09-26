"Интер" надолго теряет ключевого полузащитника перед матчами с "Барселоной" и "Ромой"

Фото: твиттер Марцело Брозовича/Автор неизвестен

Хорватский полузащитник миланского "Интера" Марцело Брозович выбыл из строя из-за травмы, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, футболист получил повреждение в матче за сборную Хорватии против сборной Австрии (3:1) в Лиге наций. Сроки восстановления игрока составят около месяца. Таким образом, он пропустит матчи чемпионата Италии с "Ромой" и "Сассуоло", а также поединок Лиги чемпионов против "Барселоны".

В нынешнем сезоне 29-летний Брозович провел за "Интер" девять матчей и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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