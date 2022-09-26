"Интер" надолго теряет ключевого полузащитника перед матчами с "Барселоной" и "Ромой"
Фото: твиттер Марцело Брозовича/Автор неизвестен
Хорватский полузащитник миланского "Интера" Марцело Брозович выбыл из строя из-за травмы, сообщает Football Italia.
По сведениям источника, футболист получил повреждение в матче за сборную Хорватии против сборной Австрии (3:1) в Лиге наций. Сроки восстановления игрока составят около месяца. Таким образом, он пропустит матчи чемпионата Италии с "Ромой" и "Сассуоло", а также поединок Лиги чемпионов против "Барселоны".
В нынешнем сезоне 29-летний Брозович провел за "Интер" девять матчей и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
Не пропустите: "Интер" назвал цену на Думфриса. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
"Ювентус" нацелился на полузащитника "Челси"
-
Названа зарплата главного тренера сборной Украины
-
"Бавария" не будет покупать Влаховича
-
"Интер" надолго теряет ключевого полузащитника перед матчами с "Барселоной" и "Ромой"
-
Роналду может сыграть в решающем матче Лиги наций
-
"Реал" нашел замену Асенсио в "Милане"
-
Новичок киевского "Динамо" вступил в конфликт с Луческу
-
"Манчестер Сити" повысит зарплату Фодена в 20 раз: названа сумма
-
Защитник "Баварии" Павар рассказал о своих психологических проблемах
-
Месси назвал главную цель ПСЖ в нынешнем сезоне
-
"Барселона" и Араухо приняли решение о методе восстановления после травмы
-
Кейн не хочет в "Баварию"
-
Славен Билич возглавил английский клуб
-
Модрич установил исторический рекорд сборной Хорватии
-
Сборная Украины может лишиться главного тренера
-
Роналду хочет покинуть "Манчестер Юнайтед" зимой
-
Месси высказался о своем первом сезоне в ПСЖ
-
"Интер" назвал "Челси" и "Манчестер Юнайтед" цену на Думфриса
-
Обамеянг поразил фанатов своим стилем на показе мод (фото)
-
"Реал" договорился с талантом дортмундской "Боруссии"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17