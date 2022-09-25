"Интер" нацелился на воспитанника "Барселоны"

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"Интер" нацелился на воспитанника "Барселоны"

Фото: сайт "Бенфики"/Автор неизвестен

"Интер" может подписать защитника "Бенфики" Алехандро Гримальдо.

Трансфер может состояться в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Calciomercato.com, подписание 27-летнего защитника разрешит миланскому клубу добавить вариативности на левом фланге обороны.

Отметим, что Гримальдо — воспитанник "Барселоны". 

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