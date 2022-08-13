"Интер" на 95-й минуте вырвал победу в стартовом туре Серии А
Фото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен
В матче 1-го тура чемпионата Италии "Интер" на выезде обыграл "Лечче" со счетом 2:1.
Победу миланскому клубу принесли голы Ромелу Лукаку и Дензела Думфриса. У хозяев отличился Ассан Сисей.
"Лечче" – "Интер" - 1:2 (0:1)
Голы: Лукаку, 2 - 0:1, Сисей, 48 - 1:1, Думфрис, 90+5 - 1:2
"Лечче": Фальконе, Жандре, Баскиротто, Четин (Блен, 21), Галло, Бистрович (Листковски, 74), Юлманд, Гонсалес (Хельгасон, 74), Ди Франческо (Банда, 74), Сисей (Коломбо, 64), Эспето.
"Интер": Ханданович, Дармиан (Думфрис, 67), де Врей, Шкриньяр (Корреа, 88), Димарко, Гозенс (Бастони, 57), Брозович (Мхитарян, 57), Чалханоглу (Джеко, 67), Барелла, Лукаку, Мартинес.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17