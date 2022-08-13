"Интер" на 95-й минуте вырвал победу в стартовом туре Серии А

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"Интер" на 95-й минуте вырвал победу в стартовом туре Серии А

Фото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура чемпионата Италии "Интер" на выезде обыграл "Лечче" со счетом 2:1.

Победу миланскому клубу принесли голы Ромелу Лукаку и Дензела Думфриса. У хозяев отличился Ассан Сисей.

"Лечче" – "Интер" - 1:2 (0:1)
Голы: Лукаку, 2 - 0:1, Сисей, 48 - 1:1, Думфрис, 90+5 - 1:2

"Лечче": Фальконе, Жандре, Баскиротто, Четин (Блен, 21), Галло, Бистрович (Листковски, 74), Юлманд, Гонсалес (Хельгасон, 74), Ди Франческо (Банда, 74), Сисей (Коломбо, 64), Эспето.

"Интер": Ханданович, Дармиан (Думфрис, 67), де Врей, Шкриньяр (Корреа, 88), Димарко, Гозенс (Бастони, 57), Брозович (Мхитарян, 57), Чалханоглу (Джеко, 67), Барелла, Лукаку, Мартинес.

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