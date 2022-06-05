"Интер" может подписать хавбека "Челси"

Фото: твиттер Рубена Лофтус-Чика/Автор неизвестен

Миланский "Интер" проявляет интерес к полузащитнику лондонского "Челси" Рубена Лофтус-Чика, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Челси" оценивает хавбека в 20 миллионов евро. "Интер" не готов платить столько, поэтому может арендовать игрока.

В минувшем сезоне 26-летний Лофтус-Чик провел за "Челси" 40 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом истекает в 2024 году.

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