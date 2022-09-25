"Интер" может лишиться основного нападающего

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"Интер" может лишиться основного нападающего

Фото: твиттер Эдина Джеко/Автор неизвестен

Форвард "Интера" Эдин Джеко может покинуть миланский клуб по окончании сезона.

Как сообщает портал FС Inter News, летом у футболиста истекает контракт и стороны не спешат его продлевать.

По сведениям инсайдеров, нападающим интересуются сразу несколько иностранных клубов, в том числе из МЛС и Саудовской Аравии.

В то же время босниец надеется еще год провести в Европе, прежде чем переходить в другие лиги. 

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