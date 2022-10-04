"Интер" летом отказался от Дибалы: названа причина
Фото: твиттер Пауло Дибалы/Автор неизвестен
Нападающий римской "Ромы" Пауло Дибала минувшим летом мог перейти в "Интер", но трансфер заблокировал главный тренер миланского клуба Симоне Индзаги, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям источника, наставник итальянского клуба не захотел расставаться с аргентинским форвардом Хоакином Корреа, которого пришлось бы продавать ради трансфера Дибалы.
В нынешнем сезоне 28-летний Дибала провел за "Рому" девять матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи. На счету 28-летнего Корреа два забитых мяча и две голевые передачи в 10 поединках за "Интер".
Не пропустите: "Интер" уже нашел замену Индзаги. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Феерии "Барселоны" и "Ливерпуля", позор "Интера": результаты Юношеской лиги УЕФА 4 октября
-
"Динамо" Киев огласило заявку на матч Лиги Европы с "Ренном"
-
"Интер" летом отказался от Дибалы: названа причина
-
"Ворскла" подписала воспитанника "Тоттенхэма"
-
"Реал" огласил заявку на матч с "Шахтером" в Лиге чемпионов
-
"Интер" уже нашел замену Индзаги
-
Сампаоли может возглавить испанский клуб
-
Названо имя лучшего футболиста 5-го тура УПЛ
-
Стало известно, когда "Динамо" и "Шахтер" сыграют первый очный матч в сезоне
-
В "Шахтере" резко высказались об отношении ФИФА к клубу
-
Задержанный в Беларуси тренер украинского клуба получил 13 суток ареста
-
Шесть французских городов будут бойкотировать матчи ЧМ-2022
-
Ибрагимович получит роль в итальянском сериале
-
Отец Неймара сломал ребра и порезал руку на вечеренке
-
Стало известно, сколько Катар заработает на проведении ЧМ-2022
-
Бывший подопечный Луческу жестко высказался о наставнике
-
Наставника "МЮ" жестко раскритиковали за решение оставить Роналду в запасе на дерби
-
"Барселона" намерена приобрести форварда "МЮ"
-
Хави раскрыл секретный план "Барселоны" на матч против "Интера"
-
Холанд установил уникальный рекорд результативности в Европе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17