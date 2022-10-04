"Интер" летом отказался от Дибалы: названа причина

Фото: твиттер Пауло Дибалы/Автор неизвестен

Нападающий римской "Ромы" Пауло Дибала минувшим летом мог перейти в "Интер", но трансфер заблокировал главный тренер миланского клуба Симоне Индзаги, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, наставник итальянского клуба не захотел расставаться с аргентинским форвардом Хоакином Корреа, которого пришлось бы продавать ради трансфера Дибалы.

В нынешнем сезоне 28-летний Дибала провел за "Рому" девять матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи. На счету 28-летнего Корреа два забитых мяча и две голевые передачи в 10 поединках за "Интер".

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