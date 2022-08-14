"Интер" и "Милан" отказались от Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

"Милан" и "Интер" отказались подписывать нападающего "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду, сообщает журналист Танкреди Пальмери в своем твиттере.

По сведениям источника, представители португальца предлагали его услуги итальянским грандам, но получили отказ. Ранее подписывать форварда отказались "Бавария", "Атлетико", "Реал", "наполи" и "Спортинг".

В нынешнем сезоне 37-летней Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" два матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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