"Интер" и "Милан" отказались от Роналду

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"Интер" и "Милан" отказались от Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

"Милан" и "Интер" отказались подписывать нападающего "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду, сообщает журналист Танкреди Пальмери в своем твиттере.

По сведениям источника, представители португальца предлагали его услуги итальянским грандам, но получили отказ. Ранее подписывать форварда отказались "Бавария", "Атлетико", "Реал", "наполи" и "Спортинг".

В нынешнем сезоне 37-летней Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" два матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Роналду попал в список претендентов на "Золотой мяч". | https://dailysports.net
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