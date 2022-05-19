"Интер" хочет продлить контракт Шкриньяра

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"Интер" хочет продлить контракт Шкриньяра

Фото: твиттер Шкриньяра\Автор неизвестен

Миланский "Интер" намерен продлить контракт с защитником Миланом Шкриньяром из-за интереса к нему со стороны топ-клубов АПЛ, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, "нерадзурри" планируют повысить зарплату словака до 4,5 миллионов евро за сезон и продлить контракт до 2027 года.

Ранее сообщалось, что Шкриньяр доволен жизнью в Милане и не собирается менять клуб.

В нынешнем сезоне защитник сыграл в 34 матчах Серии А, в которых забил 3 гола.

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