"Интер" хочет продлить контракт Шкриньяра
Фото: твиттер Шкриньяра\Автор неизвестен
Миланский "Интер" намерен продлить контракт с защитником Миланом Шкриньяром из-за интереса к нему со стороны топ-клубов АПЛ, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, "нерадзурри" планируют повысить зарплату словака до 4,5 миллионов евро за сезон и продлить контракт до 2027 года.
Ранее сообщалось, что Шкриньяр доволен жизнью в Милане и не собирается менять клуб.
В нынешнем сезоне защитник сыграл в 34 матчах Серии А, в которых забил 3 гола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17