"Интер" хочет купить лидера "Айнтрахта"
Фото: твиттер Филипа Костича/Автор неизвестен
Миланский "Интер" проявляет интерес к сербскому полузащитнику франкфуртского "Айнтрахта" Филипу Костичу, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По сведениям источника, итальянский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Миланцы намерены воспользоваться тем, что контракт хавбека с "Айнтрахтом" истекает через год. Немцы в свою очередь надеются продлить соглашение с игроком.
В минувшем сезоне 29-летний Костич провел за "Айнтрахт" 43 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал 15 результативных передач.
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