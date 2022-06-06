"Интер" хочет купить лидера "Айнтрахта"

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"Интер" хочет купить лидера "Айнтрахта"

Фото: твиттер Филипа Костича/Автор неизвестен

Миланский "Интер" проявляет интерес к сербскому полузащитнику франкфуртского "Айнтрахта" Филипу Костичу, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Миланцы намерены воспользоваться тем, что контракт хавбека с "Айнтрахтом" истекает через год. Немцы в свою очередь надеются продлить соглашение с игроком.

В минувшем сезоне 29-летний Костич провел за "Айнтрахт" 43 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал 15 результативных передач.

Не пропустите: "Интер" может подписать хавбека "Челси". | https://dailysports.net
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