"Интер" договорился с лидером "Торино"

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"Интер" договорился с лидером "Торино"

Фото: твиттер Глейсона Бремера/Автор неизвестен

"Интер" согласовал условия личного контракта с бразильским защитником "Торино" Глейсоном Бремером, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист в миланском клубе будет зарабатывать три миллиона евро в год. Впрочем, "Интеру" еще нужно согласовать с "Торино" сумму трансфера игрока.

Ранее сообщалось, что Бремер может получить итальянское гражданство, чтобы иметь возможность вызываться в сборную Италии.

25-летний Бремер в нынешнем сезоне провел за "Торино" 33 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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