"Интер" договорился с лидером "Торино"
Фото: твиттер Глейсона Бремера/Автор неизвестен
"Интер" согласовал условия личного контракта с бразильским защитником "Торино" Глейсоном Бремером, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По сведениям источника, футболист в миланском клубе будет зарабатывать три миллиона евро в год. Впрочем, "Интеру" еще нужно согласовать с "Торино" сумму трансфера игрока.
Ранее сообщалось, что Бремер может получить итальянское гражданство, чтобы иметь возможность вызываться в сборную Италии.
25-летний Бремер в нынешнем сезоне провел за "Торино" 33 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.
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|Команда
|М
|О
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|Интер Милан
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|Рома
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|6
|Наполи
|26
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|7
|Милан
|27
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|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
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|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
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|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17