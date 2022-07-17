"Интер" близок к трансферу лучшего защитника Серии А

Фото: твиттер Глейсона Бремера/Автор неизвестен

Бразильский защитник "Торино" Глейсон Бремер близок к переходу в "Интер", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, миланский клуб надеется оформить трансфер бразильца на следующей неделе. Сумма трансфера может составить около 40 миллионов евро. Стоит отметить, что в прошлом сезоне Бремер был признан лучшим защитником Серии А.

В прошлом сезоне 25-летний Бремер провел за "Торино" 33 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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