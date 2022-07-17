"Интер" близок к трансферу лучшего защитника Серии А

Теги интер миланториноглейсон бремер

"Интер" близок к трансферу лучшего защитника Серии А

Фото: твиттер Глейсона Бремера/Автор неизвестен

Бразильский защитник "Торино" Глейсон Бремер близок к переходу в "Интер", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, миланский клуб надеется оформить трансфер бразильца на следующей неделе. Сумма трансфера может составить около 40 миллионов евро. Стоит отметить, что в прошлом сезоне Бремер был признан лучшим защитником Серии А.

В прошлом сезоне 25-летний Бремер провел за "Торино" 33 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Интер" разгромил швейцарский клуб. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Потери "Спартака" и "Зенита", успехи "Сочи" и ЦСКА: результаты 1-го тура РПЛ

Потери "Спартака" и "Зенита", успехи "Сочи" и ЦСКА: результаты 1-го тура РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов