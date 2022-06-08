Инсайдер рассказал о трудностях с трансфером Лукаку в "Интер"
Фото: твиттер Ромелу Лукаку/Автор неизвестен
Бельгийский нападающий лондонского "Челси" Ромелу Лукаку не оставляет надежд вернуться в миланский "Интер".
Как пишет известный инсайдер Фабрицио Романо, между клубами состоятся прямые переговоры в ближайшие дни.
По его информации, сделка будет проходить непросто и по этой причине итальянский клуб рассчитывает хотя бы взять в аренду игрока.
В прошедшем сезоне Ромелу принял участие в 44 матчах, в которых отметился 15 голами и двумя результативными передачами.
Не пропустите: Лукаку может перейти в "Реал". | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Расписание матчей Лиги наций на 8 июня
-
Новый босс "Челси" сделал щедрый жест в адрес Тухеля
-
Вернидуб официально покинул "Шериф"
-
Бесчастных нашел плюс в отъезде легионеров из РПЛ
-
Ярмоленко не сыграет против Ирландии в Лиге наций
-
"Барселона" нацелилась на защитника "Шахтера"
-
Шакиру и Пике заметили вместе после расставания
-
"Ахмат" подписал защитника "Уфы"
-
Названы города-кандидаты на проведение матча за Суперкубок России
-
Зинченко может стать частью сделки по покупке защитника "Интера"
-
Тчуамени сделал еще один шаг на пути к переходу в "Реал"
-
Сборная Украины U-19 не попала на Евро-2022 из-за желтых карточек
-
Вальбуэна неожиданно призвал вручить "Золотой мяч" Бензема
-
Пирло возглавит неожиданный клуб в Турции
-
Инсайдер рассказал о трудностях с трансфером Лукаку в "Интер"
-
"Наполи" хочет бесплатно подписать звезду "Ювентуса"
-
Главные новости дня: 7 июня
-
Успех Италии, феерия Турции, ничья Германии и Англии: результаты Лиги наций 7 июня
-
Германия упустила победу над Англией в Лиге наций
-
Италия обыграла Венгрию в Лиге наций
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18