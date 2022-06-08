Инсайдер рассказал о трудностях с трансфером Лукаку в "Интер"

Фото: твиттер Ромелу Лукаку/Автор неизвестен

Бельгийский нападающий лондонского "Челси" Ромелу Лукаку не оставляет надежд вернуться в миланский "Интер".

Как пишет известный инсайдер Фабрицио Романо, между клубами состоятся прямые переговоры в ближайшие дни.

По его информации, сделка будет проходить непросто и по этой причине итальянский клуб рассчитывает хотя бы взять в аренду игрока.

В прошедшем сезоне Ромелу принял участие в 44 матчах, в которых отметился 15 голами и двумя результативными передачами.

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