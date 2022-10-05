Инсайдер пролил свет на будущее Месси

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Инсайдер пролил свет на будущее Месси

Фото: твиттер Лионеля Месси/Автор неизвестен

Инсайдер Фабрицио Романо раскрыл некоторые детали, связанные с будущим форварда "ПСЖ" Лионеля Месси.

По словам журналиста, официального предложения ему и его команде пока не поступало.

"Сейчас не будет никаких переговоров. Что касается окружения Месси, то оно знает, что "ПСЖ" хочет продлить контракт с футболистом, а "Барселона" желает вернуть его. Но сейчас не будет принято никаких решений", — написал Романо.

В этом сезоне 35-летний аргентинец забил пять голов и отдал семь результативных передач в 12 матчах за парижан.

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