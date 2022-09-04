"Ингулец" упустил победу над "Черноморцем" в матче УПЛ

Фото: твиттер "Черноморца"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура чемпионата Украины "Черноморец" и "Ингулец" сыграли вничью со счетом 1:1.

На 33-й минуте счет открыл Евгений Запорожец, но в середине второй половины равновесие восстановил Манджрекар Джеймс.

"Ингулец", набрав два очка, вышел на девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Черноморец" с двумя очками занимает 10-ю позицию.

"Черноморец" – "Ингулец" - 1:1 (0:1)

Голы: Запорожец, 33 - 0:1, Джеймс, 66 – 1:1

"Черноморец": Непогодов, Селин, Джеймс (Войтиховский, 71), Ермаков, Салюк (Штогрин, 46), Политило, Фили (Гладкий, 58), Плакса, Наумец (Кузык, 59), Брагару, Юсов (Кравченко, 46).

"Ингулец": Паламарчук, Сакив, Ченбай, Павлов, Нагиев, Кучеренко, В. Близниченко (Одарюк, 67), Коробенко, Клименко (Ситало, 74), Козак (Смоляков, 74), Запорожец (Марусич, 83).

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