"Ингулец" упустил победу над "Черноморцем" в матче УПЛ
Фото: твиттер "Черноморца"/Автор неизвестен
В матче 3-го тура чемпионата Украины "Черноморец" и "Ингулец" сыграли вничью со счетом 1:1.
На 33-й минуте счет открыл Евгений Запорожец, но в середине второй половины равновесие восстановил Манджрекар Джеймс.
"Ингулец", набрав два очка, вышел на девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Черноморец" с двумя очками занимает 10-ю позицию.
"Черноморец" – "Ингулец" - 1:1 (0:1)
Голы: Запорожец, 33 - 0:1, Джеймс, 66 – 1:1
"Черноморец": Непогодов, Селин, Джеймс (Войтиховский, 71), Ермаков, Салюк (Штогрин, 46), Политило, Фили (Гладкий, 58), Плакса, Наумец (Кузык, 59), Брагару, Юсов (Кравченко, 46).
"Ингулец": Паламарчук, Сакив, Ченбай, Павлов, Нагиев, Кучеренко, В. Близниченко (Одарюк, 67), Коробенко, Клименко (Ситало, 74), Козак (Смоляков, 74), Запорожец (Марусич, 83).
Не пропустите: "Динамо" установило антирекорд чемпионатов Украины. | https://dailysports.net
главное
-
Первое поражение "Арсенала", успех "МЮ", потери "Ман Сити" и "Ливерпуля": результаты 6-го тура АПЛ
-
"Арсенал" пытался купить форварда "Барселоны" перед закрытием трансферного окна
-
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Арсенал", одержав четвертую победу подряд
-
Феерия "Аякса", поражение ПСВ, камбэк "Фейеноорда": результаты 5-го тура Эредивизии
-
"Динамо" показало свой худший старт в истории чемпионатов Украины
Лента новостей
-
"Вильярреал" одержал крупную победу в Ла Лиге
-
Лидерство "Фрайбурга", потеря "Баварии", позор "Лейпцига": результаты 5-го тура Бундеслиги
-
Отец Холанда назвал причину, почему Эрлинг не перешел в "Реал"
-
Первое поражение "Арсенала", успех "МЮ", потери "Ман Сити" и "Ливерпуля": результаты 6-го тура АПЛ
-
"Арсенал" пытался купить форварда "Барселоны" перед закрытием трансферного окна
-
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Арсенал", одержав четвертую победу подряд
-
"Ренн" в большинстве не сумел победить "Труа"
-
Феерия "Аякса", поражение ПСВ, камбэк "Фейеноорда": результаты 5-го тура Эредивизии
-
Брэйтуэйт принес "Эспаньолу" победу в дебютном матче за клуб
-
"Кривбасс" и "Львов" не выявили победителя в матче УПЛ
-
"Герта" одержала уверенную победу в Бундеслиге
-
Тен Хаг рассказал, когда Роналду будет играть в основном составе "МЮ"
-
Месси лидирует среди игроков топ-5 чемпионатов по важному показателю
-
"Ланс" спасся от поражения в матче с "Реймсом" и ворвался в топ-3 Лиги 1
-
"Брайтон" разгромил "Лестер" и ворвался в зону ЛЧ
-
"Лилль" победил "Монпелье" и ворвался в топ-5 Лиги 1
-
"Ингулец" упустил победу над "Черноморцем" в матче УПЛ
-
"Осасуна" победила в Ла Лиге и ворвалась в зону Лиги чемпионов
-
Главный тренер "МЮ" выразил слова поддержки Роналду
-
"Динамо" показало свой худший старт в истории чемпионатов Украины
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13