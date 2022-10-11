Иньеста высказался о возможности вернуться в "Барселону"
Фото: твиттер Андреса Иньесты/Автор неизвестен
Полузащитник "Виссел Кобе" Андрес Иньеста заявил, что он хотел бы вернуться в "Барселону".
"Я буду играть за "Кобе" еще на протяжении года, а потом буду думать. Я бы хотел вернуться в "Барселону", но не знаю в каком качестве: главным тренером, спортивным директором или в другой роли. Это мой дом", - приводит слова Иньесты журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
В нынешнем сезоне 38-летний Иньеста провел за "Виссел Кобе" 25 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи.
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