Индзаги высказался о шансах "Интера" на победу в Серии А

Фото: твиттер "Интера"\Автор неизвестен

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги поделился мнением о шансах миланского клуба на чемпионство в нынешнем сезоне.

"Сможет ли "Сассуоло" обыграть "Милан"? Это очень хорошая команда, у них много индивидуально сильных игроков. Я считаю будущее скудетто, мест в еврокубках и вылетевших открытым.

Естественно, мы отстаем, поэтому нам нужна победа и поражение "Милана". Такое случалось раньше – я выиграл титул с "Лацио" в 2000 году, когда мы отставали на два очка, а "Ювентус" проиграл "Перудже". Так что это может повториться", – сказал итальянский специалист.

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