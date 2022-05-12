Индзаги прокомментировал победу в Кубке Италии

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Индзаги прокомментировал победу в Кубке Италии

Фото: твиттер "Интера"\Автор неизвестен

Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал победу над "Ювентусом" (4:2) в финале Кубка Италии.

"Мы показали очень хорошую игру против очень сильного соперника. Мы хорошо справлялись в первые полчаса, но немного сбавили ближе к перерыву. Во втором тайме мы играли не лучшим образом, пропустив два абсолютно необязательных гола. Нужно было действовать внимательнее.

Впрочем, наша команда никогда не сдается. Когда мне нужна была реакция, то от этой команды я получал ее с июля по сегодняшний день – сплошной шквал эмоций.

У нас осталась пара матчей в Серии А, и мы хотим завершить сезон как можно лучше. Мы заслуживаем насладиться этим моментом, прошло десятилетие с тех пор, как мы выигрывали Кубок или Суперкубок Италии, поэтому я рад за наш клуб, за наших великолепных ребят и болельщиков, которые поддерживали нас от начала до конца", – сказал итальянский специалист.

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