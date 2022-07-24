"Иная порода". Ибрагимович похвастался крутым прессом (фото)

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"Иная порода". Ибрагимович похвастался крутым прессом (фото)

Фото: твиттер Златана Ибрагимовича/Автор неизвестен

40-летний нападающий "Милана" и сборной Швеции Златан Ибрагимович опубликовал фото в трусах, продемонстрировав прекрасную физическую форму.

"Иная порода", – написал Златан в своей социальной сети.

В прошлом сезоне Ибрагимович провел за "Милан" 27 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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