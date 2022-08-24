Им интересовался "Спартак": "Милан" и "Рома" охотятся за игроком "Вероны"

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Им интересовался "Спартак": "Милан" и "Рома" охотятся за игроком "Вероны"

Фото: инстаграм Адриена Тамеза/Автор неизвестен

Полузащитник "Вероны" Адриен Тамез до закрытия трансферного окна может перейти в новый клуб.

Как сообщает Foot Mercato, в его услугах заинтересованы "Рома" и "Милан".

Отметим, что контракт 28-летнего француза рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.

Примечательно, что футболистом летом 2019 года интересовался московский "Спартак".

В этом сезоне Тамез сыграл в 3 матчах во всех турнирах.

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