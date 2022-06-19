Фото: твиттер Ильзата Ахметова/Автор неизвестен

Бывший полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов определился с новым клубом.

Как сообщает источник, молодой футболист станет игроком "Краснодара".

24-летний футболист уже прибыл в расположение "быков". "Краснодар" подпишет хавбека на правах свободного агента.

Хавбек играл за ЦСКА с 2018 года и провел за красно-синих 104 матча, забил семь голов и отдал 11 результативных передач.

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