Ильзат Ахметов определился с новым клубом
Фото: твиттер Ильзата Ахметова/Автор неизвестен
Бывший полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов определился с новым клубом.
Как сообщает источник, молодой футболист станет игроком "Краснодара".
24-летний футболист уже прибыл в расположение "быков". "Краснодар" подпишет хавбека на правах свободного агента.
Хавбек играл за ЦСКА с 2018 года и провел за красно-синих 104 матча, забил семь голов и отдал 11 результативных передач.
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