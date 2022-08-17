Илон Маск признался, будет ли покупать "МЮ"

Фото: твиттер Илона Маска/Автор неизвестен

Богатейший человек планеты Илон Маск назвал шуткой свое заявление про покупку "Манчестер Юнайтед".

По словам бизнесмена, он не собирается покупать спортивные команды.

"Нет, это давняя шутка. Я не покупаю никакие спортивные команды", – ответил позже владелец компаний Tesla и SpaceX в комментариях.

На данный момент английский клуб принадлежит семейству Глейзеров из США.

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