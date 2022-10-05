Иличич перешел в топ-клуб Словении

Фото: твиттер "Марибора"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Марибора" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника Йосипа Иличича.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2025 года. Стоит отметить, что ранее он уже играл за "Марибор" в 2010 году.

34-летний Иличич также играл за "Бонифику", "Интерблок", "Палермо", "Фиорентину" и "Аталанту". За сборную Словении сыграл 80 матчей и забил 16 голов.

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