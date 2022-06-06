Икарди высказался о возможном уходе из ПСЖ

Фото: твиттер Мауро Икарди/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди заявил, что он не хочет уходить из французского клуба.

"Я не обращаю внимания на слухи в прессе, так как надеюсь остаться в ПСЖ. Я знаю, что будет со мной в будущем", - написал Икарди в своей социальной сети.

29-летний Икарди в минувшем сезоне провел за ПСЖ 30 матчей во всех турнирах и забил пять голов. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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