Икарди высказался о возможном уходе из ПСЖ
Фото: твиттер Мауро Икарди/Автор неизвестен
Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди заявил, что он не хочет уходить из французского клуба.
"Я не обращаю внимания на слухи в прессе, так как надеюсь остаться в ПСЖ. Я знаю, что будет со мной в будущем", - написал Икарди в своей социальной сети.
29-летний Икарди в минувшем сезоне провел за ПСЖ 30 матчей во всех турнирах и забил пять голов. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|Команда
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|Лилль
|28
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|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13