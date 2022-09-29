Икарди, возможно, вновь помирился с Вандой
Фото: твиттер Мауро Икарди/Автор неизвестен
Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди, выступающий на правах аренды за "Галатасарай", возможно, вновь помирился со своей женой и агентом Вандой Нарой.
Футболист опубликовал в своей социальной сети фотографию, на которой он целуется с Вандой, а также добавил иконку в виде сердца.
Ранее Ванда объявила, что расстается с Икарди. Напомним, что пара жената с 2014 года и у них есть двое совместных детей, а также они воспитывают троих детей от предыдущего брака Ванды.
В нынешнем сезоне 29-летний Икарди провел за "Галатасарай" один матч. Его контракт с ПСЖ действует до лета 2024 года.
Не пропустите: Икарди подрался в дебютном матче в Турции. | https://dailysports.net
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