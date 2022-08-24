Икарди согласился перейти в турецкий топ-клуб

Фото: твиттер Мауро Икарди/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди близок к переходу в "Галатасарай", сообщает L’Equipe.

По сведениям источника, футболист согласился перейти в турецкий клуб. Стамбульцы арендуют форварда до лета 2023 года. В данный момент клубы обсуждают возможность включения в договор аренды пункта об опции выкупа трансфера аргентинца.

В прошлом сезоне 29-летний Икарди провел за ПСЖ 30 матчей и забил пять голов. В нынешнем сезоне он на поле не выходил. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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