Икарди рассматривает два варианта в Англии

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Икарди рассматривает два варианта в Англии

Фото: твиттер Мауро Икарди/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, представители футболиста предложили его услуги "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкаслу". При этом форвард не хочет уходить из ПСЖ, несмотря на то, что на него не рассчитывает главный тренер Кристоф Гальтье.

В прошлом сезоне 29-летний Икарди забил всего пять голов в 30 матчах за ПСЖ. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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