Икарди подрался в своем дебютном матче в Турции (видео)
Фото: сайт "Галатасарая"/Автор неизвестен
Аргентинский форвард "Галатасарая" Мауро Икарди вчера провел свой первый матч за новую команду и уже попал в скандал.
Звездный футболист подрался с вратарем "Коньяспора" (2:1).
Мауро решил вступиться за своего одноклубника, после этого на поле началась массовая драка.
В результате Икарди и Муслера получили каждый по желтой карточке, а вратарь "Коньяспора" был удален.
#SüperLig— beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 16, 2022
Premier match avec Galatasaray... et première bagarre pour Icardi ! pic.twitter.com/dOGQ8l0m9k
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Главные новости дня: 16 сентября
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