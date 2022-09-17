Икарди подрался в своем дебютном матче в Турции (видео)

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Икарди подрался в своем дебютном матче в Турции (видео)

Фото: сайт "Галатасарая"/Автор неизвестен

Аргентинский форвард "Галатасарая" Мауро Икарди вчера провел свой первый матч за новую команду и уже попал в скандал.

Звездный футболист подрался с вратарем "Коньяспора" (2:1).

Мауро решил вступиться за своего одноклубника, после этого на поле началась массовая драка.

В результате Икарди и Муслера получили каждый по желтой карточке, а вратарь "Коньяспора" был удален.
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