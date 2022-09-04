Икарди не попал в заявку ПСЖ на Лигу чемпионов

Фото: твиттер Мауро Икарди/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди не попал в заявку команду на матчи Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что футболист может перейти в "Галатасарай", так как на него не рассчитывает главный тренер клуба Кристоф Гальтье.

В прошлом сезоне 29-летний Икарди провел за ПСЖ 30 матчей и забил пять голов. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Манчестер Сити" отказался покупать Неймара. | https://dailysports.net