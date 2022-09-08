Икарди наконец определился с новым клубом
Фото: твиттер Мауро Икарди/Автор неизвестен
Турецкий "Галатасарай" в ближайшее время объявит о подписании форварда "ПСЖ" Мауро Икарди.
Турецкий клуб сообщил, что официальные переговоры об аренде аргентинца уже идут.
При этом ранее сообщалось, что сделка уже согласована.
По данным некоторых источников, Икарди уже в Стамбуле, где окончательно оформит трансфер.
В 24 матчах прошлого сезона Лиги 1 форвард сборной Аргентины забил 4 гола.
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