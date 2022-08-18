Икарди может перейти в турецкий топ-клуб

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Икарди может перейти в турецкий топ-клуб

Фото: твиттер Мауро Икарди/Автор неизвестен

"Галатасарай" проявляет интерес к аргентинскому нападающему "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, турецкий клуб намерен арендовать футболиста до лета 2023 года. При этом турки могут платить часть зарплату форварда, который сейчас получает в Париже 10 миллионов евро в год. Ранее сообщалось, что представители аргентинца предложили его услуги "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкаслу".

В прошлом сезоне 29-летний Икарди забил всего пять голов в 30 матчах за ПСЖ. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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