Икарди может перебраться в "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедмауро икардипсж

Икарди может перебраться в "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Мауро Икарди/Автор неизвестен

Нападающий "ПСЖ" Мауро Икарди может перейти в "Манчестер Юнайтед".

TyC Sports пишет, что английский клуб хочет арендовать аргентинца с правом выкупа.

Также у футболиста есть вариант с переездом в Турцию, где его зовет "Галатасарай". Супруга и агент Икарди Ванда Нара уже трижды встречалась с представителями клуба.

В прошлом сезоне 30-летний Икарди провел за ПСЖ 30 матчей во всех турнирах и забил пять голов. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: ПСЖ хочет избавиться от Месси. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

УЕФА объявил тройку претендентов на приз лучшему футболисту сезона в Европе

УЕФА объявил тройку претендентов на приз лучшему футболисту сезона в Европе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов