Икарди может перебраться в "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Мауро Икарди/Автор неизвестен

Нападающий "ПСЖ" Мауро Икарди может перейти в "Манчестер Юнайтед".

TyC Sports пишет, что английский клуб хочет арендовать аргентинца с правом выкупа.

Также у футболиста есть вариант с переездом в Турцию, где его зовет "Галатасарай". Супруга и агент Икарди Ванда Нара уже трижды встречалась с представителями клуба.

В прошлом сезоне 30-летний Икарди провел за ПСЖ 30 матчей во всех турнирах и забил пять голов. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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