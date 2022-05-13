Икарди имеет два предложения из Италии
Фото: твиттер Мауро Икарди/Автор неизвестен
Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди может вернуться в Италию, сообщает журналист Экрем Конур в своем Twitter.
По сведениям источника, интерес к футболисту проявляют римский "Лацио" и неаполитанский "Наполи". ПСЖ готов продать форварда, так как он не сумел адаптироваться в команде.
В нынешнем сезоне 29-летний Икарди провел за ПСЖ 30 матчей во всех турнирах и забил пять голов. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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