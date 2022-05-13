Икарди имеет два предложения из Италии

Фото: твиттер Мауро Икарди/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди может вернуться в Италию, сообщает журналист Экрем Конур в своем Twitter.

По сведениям источника, интерес к футболисту проявляют римский "Лацио" и неаполитанский "Наполи". ПСЖ готов продать форварда, так как он не сумел адаптироваться в команде.

В нынешнем сезоне 29-летний Икарди провел за ПСЖ 30 матчей во всех турнирах и забил пять голов. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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