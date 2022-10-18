Игуаин сыграл прощальный матч

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Игуаин сыграл прощальный матч

Фото: сайт "Интера Майами"/Автор неизвестен

Форвард "Интер Майами" Гонсало Игуаин официально попрощался с карьерой игрока.

Вчерашний матч 1/8 финала плей-офф МЛС с "Нью-Йорк Сити" (0:3) стал для 34-летнего аргентинского нападающего последним в карьере.

Свою карьеру аргентинец начинал в 2005 году в "Ривер Плейт". Позже он играл за "Реал", "Наполи", "Ювентус", "Милан", "Челси" и "Интер Майами".

В период с 2009 по 2018 годы на его счету 75 матчей и 31 гол в составе сборной Аргентины.

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