Игуаин рассказал, как он отказался играть за сборную Франции
Фото: твиттер Гонсало Игуаина/Автор неизвестен
Бывший нападающий сборной Аргентины Гонсало Игуаин рассказал, что его приглашали в сборную Франции.
"Когда я перешел в "Реал", то ко мне приехал тогдашний главный тренер сборной Франции Раймон Доменек. Он предложил мне играть за французскую национальную команду. Но мое сердце говорило мне, что я должен играть за Аргентину. Я не мог его обмануть. На тот момент я прожил во Франции всего 10 месяцев, а в Аргентине - 18 лет", - приводит слова Игуаина Marca.
34-летний Игуаин родился во французском Бресте, но затем его родители вернулись в Аргентину. Форвард выступал за аргентинскую сборную с 2009 по 2018 годы, провел за нее 75 матчей и забил 31 гол.
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