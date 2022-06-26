Игуаин рассказал, как он отказался играть за сборную Франции

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Игуаин рассказал, как он отказался играть за сборную Франции

Фото: твиттер Гонсало Игуаина/Автор неизвестен

Бывший нападающий сборной Аргентины Гонсало Игуаин рассказал, что его приглашали в сборную Франции.

"Когда я перешел в "Реал", то ко мне приехал тогдашний главный тренер сборной Франции Раймон Доменек. Он предложил мне играть за французскую национальную команду. Но мое сердце говорило мне, что я должен играть за Аргентину. Я не мог его обмануть. На тот момент я прожил во Франции всего 10 месяцев, а в Аргентине - 18 лет", - приводит слова Игуаина Marca.

34-летний Игуаин родился во французском Бресте, но затем его родители вернулись в Аргентину. Форвард выступал за аргентинскую сборную с 2009 по 2018 годы, провел за нее 75 матчей и забил 31 гол.

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